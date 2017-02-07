Братья-2. Кто сыграл за ЦСКА

В товарищеском матче между ЦСКА и ЛАСК в составе армейцев вышли два двоюродных брата. Тимур Козаев на 79-й минуте заменил Василия Березуцкого, а Георгий Кодзаев спустя четыре минуты появился на поле вместо Хосонова.

Оба родом из Северной Осетии. Кодзаеву 19 лет, он невысок, любит играть на позиции атакующего полузащитника. Козаев младше кузена на три с половиной месяца и, напротив, обладает солидным ростом (198 см), поэтому почти всегда выходит в центре обороны (так было и в матче с ЛАСК).

Георгий родился в Москве, а Тимур – во Владикавказе, но в возрасте двух лет вместе с семьей перебрался в столицу. С раннего детства братья стали вместе играть в футбол, в шесть лет оказались в академии ЦСКА у тренера Дениса Первушина, а несколько лет назад переехали в Каталонию. Сейчас Козаев и Кодзаев занимаются в футбольной школе клуба "Гава", которая работает по системе "Барселоны" – спортивный директор и главный координатор связаны с академией сине-гранатовых "Ла Масией".

Тимур болеет за "Челси", а Георгий – за "Барселону". Кодзаев длительное время даже вел собственный блог о каталонском клубе и о MMA.