"Брат, скорее выздоравливай!" Глушаков поддержал Ещенко

Капитан "Спартака" Денис Глушаков поддержал защитника Андрея Ещенко. 34-летний футболист 7 декабря был прооперирован в Риме в связи с травмой передней крестообразной связки левого коленного сустава.

- Брат, скорее выздоравливай! Ты многое преодолел, уверен, что вернешься еще сильнее! Мы тебя ждем, - написал Глушаков в своем Инстаграме.

В текущем сезоне Ещенко провел 14 матчей за "Спартак" и отметился одной голевой передачей.

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