Брат Сергея Семака рассказал, как он достал ему футболу Шевченко

Отец Александр, в миру Николай Семак, брат главного тренера "Зенита" Сергея Семака рассазал, как в детстве занимался футболом. Также он отметил, что болел за "Милан", когда там играл Андрей Шевченко.

- Отец всегда любил футбол, от него это передалось и сыновьям. Я тоже, как и Сергей с Андреем, два года учился в луганском спортинтернате – восьмой и девятый класс. Болел за "Милан", когда там Шевченко начал играть, до этого за киевским "Динамо" следил, ждал его матчи в Лиге чемпионов, - сказал отец Александр. - Помню, как первый раз ездил с родителями к Сергею в Москву – он тогда в "Асмарале" еще играл и жил в Сосновом бору. Брат меня баловал по детству: подарки, сладости разные, которых у нас почти не было. Но главное – футбольные мячи хорошего качества. В деревне они были на вес золота, их хватало на целый год!

А потом он позвал меня к себе – сказал, есть возможность учиться и тренироваться в армейской ДЮСШ. Я переехал и школу заканчивал уже там, в ЦСКА. Играл в полузащите, как и все братья, занимался у Дмитрия Васильевича Митрофанова, Сергея Алексеевича Фомина, потом Валера Минько нас тренировал. Когда Сергей играл во Франции, в один из приездов он привез мне самый ценный подарок – через знакомых достал игровую миланскую футболку Шевченко. (Егор Бычков)

Уникальная история Иеромонаха Александра. Брата Сергея Семака