Брат Семака: "Возможно, Кокорину и Мамаеву нужно дать шанс"

Отец Александр, в миру Николай Семак, брат главного тренера "Зенита" Сергея Семака - о ситуации с форвардом сине-бело-голубых Александром Кокориным и полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым.

- Как вы отнеслись к поступку Кокорина и Мамаева?

– Есть закон, он должен определить меру наказания. Тонкий момент – приговор должен быть таким, чтобы он помог людям исправиться. У меня возникают вопросы, как лучше поступить. Возможно, дать им шанс. Для них это очень серьезный урок, который послужит той отправной точкой, от которой они смогут поменять свои взгляды на жизнь. Своей дальнейшей жизнью они должны доказать, что изменились. (Егор Бычков)

Уникальная история Иеромонаха Александра. Брата Сергея Семака