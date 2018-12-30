Брат Семака: "Кириченко все время спрашивал: "Как такое может быть: ты - и в монастыре?"

Отец Александр, в миру Николай Семак, брат главного тренера "Зенита" Сергея Семака сказал, что Дмитрий Кириченко был удивлен его решению уйти в монастырь.

– Круг ваших друзей сохранился?

– Он очень уменьшился. Среди тех, с кем я общался, мало кто имел отношение к религии. Самые близкие сохранились. Я уехал сюда, особенно не распространяясь об этом, потом еще и телефон поменялся. Но я не отказываюсь от общения – если кто-то из прежних знакомых находит мой номер и звонит, я всегда рад.

В Тихвине несколько лет назад проводил свои домашние встречи "Тосно". Когда игрались стыковые матчи с "Ростовом", Дима Кириченко заезжал в гости – мы с ним через Сергея знакомы, приятели. Он тогда в тренерском штабе ростовчан работал, приехал на час. Все спрашивал: "Ну скажи, как такое может быть? Как? Ты – и в монастыре?" (Смеется) (Егор Бычков)

Уникальная история Иеромонаха Александра. Брата Сергея Семака