Брат Кокорина заявил, что мечтает сыграть в футбол с сотрудниками "Бутырки"

Кирилл Кокорин, являющийся младшим братом нападающего "Зенита" Александра Кокорина, заявил, что хотел бы сыграть в футбол с сотрудниками "Бутырки". Ранее стало известно о том, что в этом СИЗО планируется проведение матча между заключенными и сотрудниками.

- Сразиться на футбольном поле с командой сотрудников - это моя мечта сейчас, -сказал Кирилл Кокорин в интервью обозревателю "МК" Еве Меркачевой. - Думаете, нам разрешат?

Напомним, братья Кокорины и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев были взяты под стражу за участие в двух драках в центре Москвы. Они находятся в СИЗО "Бутырка". Недавно суд продлил им арест до 8 февраля 2019 года.

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