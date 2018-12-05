Брат Кокорина Кирилл: "Раскаиваюсь и частично признаю вину. Достаточно, что мы тут два месяца просидели"

В Тверском районном суде Москвы продолжается рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева, нападающего "Зенита" Александра Кокорина, его младшего брата Кирилла и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого.

В ходе слушаний Кирилл Кокорин заявил, что частично признает вину.

- Согласен с друзьями и с адвокатской командой. Раскаиваюсь и частично признаю вину. Достаточно, что мы тут два месяца просидели.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Дмитрий Зеленов)

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда. Live!