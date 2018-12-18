Брат Кокорина Кирилл: "Мы не были замешаны в преступных деяниях до этого. Поняли, что нельзя так отвечать на оскорбления"

Брат нападающего "Зенита" Александра Кокорина Кирилл в ходе рассмотрения в Мосгорсуде жалобы на продление срока ареста себя, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, его брата Александра и друга полузащитника, детского футбольного тренера Александра Протасовицкого заявил, что все четверо не были замешаны в преступных деяниях до этого. Он добавил, что сдал все паспорта.

- Я все паспорта сдал, я такого даже в фильмах не видел!, - заявил Кирилл Кокорин. - Мы не были замешаны в преступных деяниях до этого. Поняли, что так делать нельзя. Нельзя так отвечать на оскорбления. Дело за вами, Ваша честь!

Напомним, что все четверо находятся в одной камере в СИЗО-2 "Бутырка" и выступают по видеосвязи.

Мамаев, Кокорины и Протасовицкий были заключены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также водителя телеведущей Ольги Ушаковой. Впоследствии суд продлил их арест до 8 февраля.

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