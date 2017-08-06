Бранислав Иванович: "Зенит" контролировал игру, "Спартак" не мог ответить"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) отметил, что команда выполнила все установки главного тренера. Серб подчеркнул, что питерцы должны продолжать в том же духе.

– Мы готовились всей командой к этой игре и выполнили все, что нам говорили, – сказал Иванович. – Это большая победа, которая придаст уверенности команде. Надо продолжать в том же духе.

– "Спартак" ничем не удивил?

– Мы изначально знали, что хотим сделать. А голы просто помогали нам воплотить в жизнь задуманное. Конечно, "Спартак" после этого не мог ответить, ведь мы контролировали игру. Во втором тайме темп упал на 10-15 минут, но в остальном мы довольны.

– Как Манчини мотивировал команду?

– На большие игры не надо специально настраивать.

– Во время игры Манчини передавал записку Кришито. Такое часто происходит?

– Перед игрой мы рассматривали два-три варианта перестроения в зависимости от счета. С этим и связаны записки. (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"