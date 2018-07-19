Бранислав Иванович: "Я знаю причины, почему "Зениту" не удавалось побеждать прошлые годы"

Сербский защитник Бранислав Иванович заявил, что "Зенит" является великим клубом с большими возможностями. Он отметил, что вместе с партнерами по команде обязан в следующем сезоне подарить болельщикам чемпионское звание.



- За вашими могучими плечами десятки сборов, Бранислав. В том числе и в "Зените" - вы поработали с Луческу и Манчини. Что нового узнали о сборах при Сергее Семаке?

- Конечно, каждый сбор имеет свою отличительную особенность. Сейчас у нас все нормально, мы серьезно готовимся к чемпионату. Конечно, много физподготовки, но так же много работы с мячом. Мы трудимся над движением, чтобы все знали, как и куда бежать на поле. Мой опыт говорит, что на данном этапе не должно быть все перфектно, надо увидеть, что именно необходимо улучшить, когда начнется игра за очки.

Матч с "Дженоа" (3:2) показал, что у нас хорошая команда. На данный момент отмечу отличную физическую готовность. Конечно, были и негативные моменты, но это даже хорошо – в чемпионате исправлять ошибки поздно. Детали лучше совершенствовать сейчас.





- Добавлю – по тому, что я видел на тренировках в Миттерзиле, складывается ощущение, что "Зенит" будет играть в более комбинационный футбол. Именно на этом акцентируется большинство упражнений, не так ли?

- Я бы не хотел сейчас раскрывать всех тренерских секретов, тактика должна оставаться внутри команды! (Смеется). В официальных матчах вы все увидите сами! Я знаю, что все ждут от "Зенита" победы в чемпионате России. "Зенит" - великий клуб с большими возможностями, с прекрасными болельщиками, отличным стадионом.



Мы живем и играем в замечательном городе, так что мы просто обязаны подарить людям чемпионское звание. Да, на нас оказывается серьезное психологическое давление, но я бы предпочел не говорить, а делать. Совсем скоро мы выйдем на футбольное поле и докажем свои амбиции делом. Есть тридцать игр в чемпионате, Кубок и Лига Европы.



В каждой игре мы отдадим все силы, чтобы показать максимальный результат. Мы должны выигрывать от игры к игре, чтобы все праздновали, когда придет время (Улыбается). Я знаю причины, почему нам не удавалось побеждать прошлые годы. Надеюсь, эта команда сумеет подарить болельщикам праздник.