Бранислав Иванович: "Во втором тайме появилось больше желания, благодаря этому мы и победили"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями после матча третьего тура чемпионата России против "Рубина" (1:0).

– Очень тяжелый матч получился, - цитирует футболиста официальный сайт клуба. - Думаю, в первом тайме у нас не получилось контролировать игру так, как мы хотели. Во второй половине встречи появилось больше желания. Благодаря этому мы и победили.

– Как получилось, что забили в меньшинстве, а не в равных составах?

– Так бывает. Когда остаешься в меньшинстве, то пропадает давление и в такой ситуации уже нечего терять. Спокойно действовали в обороне, провели три-четыре хорошие контратаки, создавали моменты и забили.

– Приятно, что "Зенит" – лидер чемпионата?

– Да, но пока рано это обсуждать. Провели всего три матча, ни разу не победили спокойно. Нужно добавлять, улучшить свою игру, чтобы не ждать второго тайма, а забивать раньше и контролировать весь ход матча. Надеемся, все получится. Через два дня нас ждет новый матч.

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