Бранислав Иванович: "Во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью клубной пресс-службе прокомментировал судейские решения в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:1). На 37-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард питерцев Себастьян Дриусси.

– Выход один на один: там Шунин спас или у вас что-то не получилось?

– Было, было вне игры. Я думаю, так. Я ждал касание Мака, тогда был бы отличный момент, но потом я понял, что нахожусь в офсайде.

– А пенальти был в том эпизоде, когда вы оказались на газоне?

– Тяжело сказать, но я думаю, что не было, если по-честному. В том эпизоде я пытался контролировать мяч, но он чуть-чуть "убежал" от меня. Игрок держал меня, но, я думаю, этого недостаточно для пенальти.

– Был эпизод, когда Хольмен мог получить вторую желтую карточку. Видели ли вы его?

– Я видел, но в тот момент подумал, что если я буду обсуждать решение судьи, ничем хорошим для меня это не кончится. Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них – своя работа, у нас – своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей.