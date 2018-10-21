17:42 | Футбол — РПЛ

Бранислав Иванович: "Во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович в интервью клубной пресс-службе прокомментировал судейские решения в матче 11-го тура чемпионата России с "Динамо" (0:1). На 37-й минуте за вторую желтую карточку был удален форвард питерцев Себастьян Дриусси.

 
21 октября. Химки. &quot;Динамо&quot; - &quot;Зенит&quot; - 1:0. Сергей Иванов удаляет Себастьяна Дриусси."Динамо" - "Зенит": за что удален Дриусси?

– Выход один на один: там Шунин спас или у вас что-то не получилось?

– Было, было вне игры. Я думаю, так. Я ждал касание Мака, тогда был бы отличный момент, но потом я понял, что нахожусь в офсайде. 

– А пенальти был в том эпизоде, когда вы оказались на газоне?

– Тяжело сказать, но я думаю, что не было, если по-честному. В том эпизоде я пытался контролировать мяч, но он чуть-чуть "убежал" от меня. Игрок держал меня, но, я  думаю, этого недостаточно для пенальти. 

– Был эпизод, когда Хольмен мог получить вторую желтую карточку. Видели ли вы его?

– Я видел, но в тот момент подумал, что если я буду обсуждать решение судьи, ничем хорошим для меня это не кончится. Не хочется об этом говорить, но во время наших матчей постоянно возникают непонятные ситуации с судьями. Но мы не должны обращать на это внимание. У них – своя работа, у нас – своя. Мы должны выполнять свою работу, чтобы добиваться наших целей.

Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-10-21-branislav-ivanovich-u-zenita-net-vremeni-na-to-chtoby-rasstraivatsya.htm

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