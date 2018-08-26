20:23 | Футбол — РПЛ

Бранислав Иванович: "В ворота "Уфы" надо было назначить пенальти"


Защитник "Зенита"  Бранислав Иванович заявил, что победы даются петербургскому клубу непросто. Сегодня сине-бело-голубые обыграли "Уфу" (2:0) в матче 5-го тура чемпионата России.

Всегда хорошо побеждать, особенно подряд, хоть выигрыши нам даются непросто, - цитирует Ивановича официальный сайт "Зенита". - Но надо спокойно стоять на земле и думать о следующей игре. Это еще только начало, расслабляться нельзя. Одна-две игры все могут изменить. 

Иванович также прокомментировал свой разговор в перерыве матча с хавбеком "Уфы" Иваном Пауревичем

Я сказал, что пенальти надо было назначать в ворота "Уфы" за нарушение на нашем игроке, - заявил Иванович

"Зенит" занимает 1-е место в РПЛ, имея в активе 15 очков.

Уфа - Зенит

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Дополнительная информация

https://fc-zenit.ru/news/2018-08-26-branislav-ivanovich-dovolny-tremya-ochkami-no-znaem-o-tom-chto-mozhno-uluchshit.htm

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