Бранислав Иванович: "В такой игре нельзя пропускать контратаки"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от первого тайма матча 8-го тура чемпионата России против "Локомотива". После 45 минут счет ничейный - 1:1.

- Начали игру хорошо, забили гол. Потом начали пропускать контратаки, - сказал Иванович в эфире "Матч премьер". - В такой игре нельзя такое делать. Нужно сделать все, чтобы не пропустить контратаки во втором тайме.

Пропущенные голы с дальних дистанций? У нас эта проблема повторяется, постараемся избежать этого.