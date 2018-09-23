17:30 | Футбол — РПЛ

Бранислав Иванович: "В такой игре нельзя пропускать контратаки"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от первого тайма матча 8-го тура чемпионата России против "Локомотива". После 45 минут счет ничейный - 1:1.

- Начали игру хорошо, забили гол. Потом начали пропускать контратаки, - сказал Иванович в эфире "Матч премьер". - В такой игре нельзя такое делать. Нужно сделать все, чтобы не пропустить контратаки во втором тайме. 

Пропущенные голы с дальних дистанций? У нас эта проблема повторяется, постараемся избежать этого.

Зенит - Локомотив

 

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