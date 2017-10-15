Бранислав Иванович: "В Петербург команды приезжают только обороняться"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после поражения в домашнем матче 13-го тура чемпионата России от "Арсенала" (0:1) отметил, что сине-бело-голубые не показали необходимый уровень игры.
– Почему игра получилась такой тяжелой?
– Каждая игра тяжелая. Мы старались сегодня забить, но не получилось. Команды, которые приезжают сюда, играют на контратаках. "Арсенал" показал хорошую игру и заслужил три очка. Мы не сыграли на необходимом уровне.
– Первый опасный момент произошел только в конце тайма, и мяч в принципе тяжело ходил у команды. С чем это связано?
– Каждая домашняя игра тяжелая, потому что каждый соперник приезжает сюда только обороняться. Это нормально. Они выбирают такую тактику, но у нас не было скорости, мяч не ходил так, как надо, поэтому мы не создавали моменты. Готовимся к следующей игре.
– Довольны игрой в обороне?
– Никогда не говорю о том, что виноват кто-то конкретно. Обороняется вся команда. Если бы мы забили, была бы совсем другая игра. Как защитник не могу быть доволен игрой, потому что мы пропустили.
– Мячи, которые не были засчитаны, повлияли на настрой команды?
– Я не видел моментов, ничего не могу сказать об этом. (Артем РЯБОВОЛ)