Бранислав Иванович: "В целом "Зенит" и "Челси" находятся примерно на одном уровне"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, зимой перешедший в состав питерцев из "Челси", отметил, что два клуба находятся примерно на одном уровне. Он также добавил, что игроки чувствуют поддержку болельщиков и делают все, чтобы радовать их.
- Сравните торсиду "Зенита" и "Челси". Что общего и в чем разница?
- На стороне "Зенита" то, что весь город живет командой, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Ивановича. - В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы.
- А если сами клубы сравнить. Стадион, базу.
- И "Зенит", и "Челси" - топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у "Зенита" стадион лучше, надеюсь, и "Челси" обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне.
В текущем сезоне Иванович провел 11 матчей за "Зенит" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация
http://fc-zenit.ru/news/2017-08-29-branislav-ivanovich-sankt-peterburg-moy-stadion.htm
Долго наблюдал за идиотами на эт
Так он и там и там играл, ему виднее)))))))))))
17:59
serzheo
Че там уточнять. Челси грамотно автобусы ставит, они так и Баварию в финале ЛЧ обыгрывали, с одним ударом за всю игру))) Дальше 1/4 ЛЧ они не проходят обычно, ровно как и все саксонские клубы. Испанцы, немцы, итальянцы - дергают их за милую душу постоянно. Так что не удивлюсь, если и Зенит их в очной встрече так же дернет. Вообще не удивлюсь.
17:54
Buga
Ganik Жаль в еврокубках эти две команды не встретятся, там бы точно можно было сравнить кто на каком уровне находится)) 17:47____________это почему?)))А вдруг челси третье место в группе займет)))Тогда все реально)))
17:49
Ganik
Жаль в еврокубках эти две команды не встретятся, там бы точно можно было сравнить кто на каком уровне находится))
17:47
marksan
Так! Зенит всё ближе к ПСЖ и Реалу!
17:46
Островзаячий
ziggy1976 ...ну, щас огребешь тут по полной...так подставляться)_____ Что делать,наследник баклана.
17:45
Adios Amigos R...
3енит всё же повыше будет, имхо...
17:44
Kupservas
Все от Луческу...
17:43
serzheo
Злопыхаты, вы сначала прочтите о чем речь шла, а не токмо заголовок....
17:40
Subulcus
У хомячков в комментариях как обычно "бомбануло" =))
17:38
Stiff Master
Он про бабки?
17:36
Дон_Румата
Всё правильно сказал. Практически на одной широте. "Челси" - 51 градус северной широты, "Зенит" - 59 градусов. Зенит чуть-чуть повыше.
17:31
EVIL915
Ага! Только в разных ПЛ. Да, и судя, по расположению Челси в таблице, Зенит круче, а те - вааще - фуфло!))))
17:31
ziggy1976
...ну, щас огребешь тут по полной...так подставляться)
17:31
Jean4
Это как нужно быть обиженным на Челси, чтобы его так опустить =)))
17:30
Островзаячий
Над уровнем моря.
17:28
xSive
Нормально рассмешил.
17:24
shpasic
что за баклан его покусал?))
17:23
maxcds
Начал пить, Браня
17:23