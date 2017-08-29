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17:13 | Футбол — РФПЛ

Бранислав Иванович: "В целом "Зенит" и "Челси" находятся примерно на одном уровне"

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Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, зимой перешедший в состав питерцев из "Челси", отметил, что два клуба находятся примерно на одном уровне. Он также добавил, что игроки чувствуют поддержку болельщиков и делают все, чтобы радовать их.

 
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- Сравните торсиду "Зенита" и "Челси". Что общего и в чем разница?

- На стороне "Зенита" то, что весь город живет командой, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Ивановича. - В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы.

- А если сами клубы сравнить. Стадион, базу.

- И "Зенит", и "Челси" - топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у "Зенита" стадион лучше, надеюсь, и "Челси" обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне.

В текущем сезоне Иванович провел 11 матчей за "Зенит" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация

http://fc-zenit.ru/news/2017-08-29-branislav-ivanovich-sankt-peterburg-moy-stadion.htm

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КОММЕНТАРИИ (19)
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Долго наблюдал за идиотами на эт

Так он и там и там играл, ему виднее)))))))))))

17:59

serzheo

Че там уточнять. Челси грамотно автобусы ставит, они так и Баварию в финале ЛЧ обыгрывали, с одним ударом за всю игру))) Дальше 1/4 ЛЧ они не проходят обычно, ровно как и все саксонские клубы. Испанцы, немцы, итальянцы - дергают их за милую душу постоянно. Так что не удивлюсь, если и Зенит их в очной встрече так же дернет. Вообще не удивлюсь.

17:54

Buga

Ganik Жаль в еврокубках эти две команды не встретятся, там бы точно можно было сравнить кто на каком уровне находится)) 17:47____________это почему?)))А вдруг челси третье место в группе займет)))Тогда все реально)))

17:49

Ganik

Жаль в еврокубках эти две команды не встретятся, там бы точно можно было сравнить кто на каком уровне находится))

17:47

marksan

Так! Зенит всё ближе к ПСЖ и Реалу!

17:46

Островзаячий

ziggy1976 ...ну, щас огребешь тут по полной...так подставляться)_____ Что делать,наследник баклана.

17:45

Adios Amigos R...

3енит всё же повыше будет, имхо...

17:44

Kupservas

Все от Луческу...

17:43

serzheo

Злопыхаты, вы сначала прочтите о чем речь шла, а не токмо заголовок....

17:40

Subulcus

У хомячков в комментариях как обычно "бомбануло" =))

17:38

Stiff Master

Он про бабки?

17:36

Дон_Румата

Всё правильно сказал. Практически на одной широте. "Челси" - 51 градус северной широты, "Зенит" - 59 градусов. Зенит чуть-чуть повыше.

17:31

EVIL915

Ага! Только в разных ПЛ. Да, и судя, по расположению Челси в таблице, Зенит круче, а те - вааще - фуфло!))))

17:31

ziggy1976

...ну, щас огребешь тут по полной...так подставляться)

17:31

Jean4

Это как нужно быть обиженным на Челси, чтобы его так опустить =)))

17:30

Островзаячий

Над уровнем моря.

17:28

xSive

Нормально рассмешил.

17:24

shpasic

что за баклан его покусал?))

17:23

maxcds

Начал пить, Браня

17:23