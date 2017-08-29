Бранислав Иванович: "В целом "Зенит" и "Челси" находятся примерно на одном уровне"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович, зимой перешедший в состав питерцев из "Челси", отметил, что два клуба находятся примерно на одном уровне. Он также добавил, что игроки чувствуют поддержку болельщиков и делают все, чтобы радовать их.

- Сравните торсиду "Зенита" и "Челси". Что общего и в чем разница?

- На стороне "Зенита" то, что весь город живет командой, – приводит пресс-служба "Зенита" слова Ивановича. - В Санкт-Петербурге пять миллионов жителей, мы чувствуем их поддержку и делаем все, чтобы они были счастливы.



- А если сами клубы сравнить. Стадион, базу.

- И "Зенит", и "Челси" - топ-клубы с большими возможностями. На данный момент у "Зенита" стадион лучше, надеюсь, и "Челси" обновит свою домашнюю арену. В целом команды находятся примерно на одном уровне.

В текущем сезоне Иванович провел 11 матчей за "Зенит" во всех турнирах и не отметился результативными действиями.