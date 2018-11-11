Бранислав Иванович: "Сегодня самым большим нашим соперником был "Зенит"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА (0:2) в интервью клубной пресс-службе отметил, что у питерцев много конкурентов в борьбе за чемпионство.
– Как вам ЦСКА и их лидер Никола Влашич?
– ЦСКА создал очень молодую команду. Их система осталась, тренер остался. Они – молодые, стараются, очень хорошо борются. Сегодня больше мы им позволили такую легкую игру, чем у них это получилось. Что касается Влашич, то он хорош, быстро привык к чемпионату России и стал одним из лидеров.
– ЦСКА ваш главный конкурент в борьбе за первое место?
– В этом сезоне много конкурентов. ЦСКА всегда претендует на то, чтобы быть наверху. Кроме них еще три или четыре команды будут бороться до последнего тура за чемпионство.
– Но с ЦСКА было сложнее всего?
– Сегодня самым большим нашим соперником был "Зенит".
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https://fc-zenit.ru/news/2018-11-11-branislav-ivanovich-segodnya-samym-bolshim-nashim-sopernikom-byl-zenit-.htm