Бранислав Иванович: "Сегодня самым большим нашим соперником был "Зенит"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 14-го тура чемпионата России с ЦСКА​ (0:2) в интервью клубной пресс-службе отметил, что у питерцев много конкурентов в борьбе за чемпионство.

– Как вам ЦСКА и их лидер Никола Влашич?

– ЦСКА создал очень молодую команду. Их система осталась, тренер остался. Они – молодые, стараются, очень хорошо борются. Сегодня больше мы им позволили такую легкую игру, чем у них это получилось. Что касается Влашич, то он хорош, быстро привык к чемпионату России и стал одним из лидеров.

– ЦСКА ваш главный конкурент в борьбе за первое место?

– В этом сезоне много конкурентов. ЦСКА всегда претендует на то, чтобы быть наверху. Кроме них еще три или четыре команды будут бороться до последнего тура за чемпионство.

– Но с ЦСКА было сложнее всего?

– Сегодня самым большим нашим соперником был "Зенит".