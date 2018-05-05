12:10 | Футбол — РФПЛ

Бранислав Иванович: "Сборная России сможет остановить Салаха"

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Защитник "Зенита" и сборной Сербии Бранислав Иванович в интервью RT выразил мнение, что сборная России сможет остановить лидера команды Египта Мохамеда Салаха на чемпионате мира. По его словам, нужно хорошо подготовиться.        

- Вопрос к вам как к защитнику. Как обороне сборной России справиться с Мохаммедом Салахом?

- Салах сейчас находится в прекрасной форме. Возможно, на эту минуту он и вовсе сильнейший на планете. Но иногда футболисты настолько уверены в себе, что забивают такие мячи, которых они сами от себя не ожидают. Ваша сборная знает, как обороняться, поэтому я думаю, что вы сможете его остановить.

- Выходит, Салах самый опасный футболист в группе. А как же Луис Суарес?

- Это чемпионат мира, к которому в любом случае нужно очень качественно готовиться. Никто, даже самые сильные команды и игроки, не рискнут утверждать, что добьются успеха. Многие игроки сборной Уругвая близки к завершению карьеры, поэтому выступление на мундиале станет для них дополнительной мотивацией. Что касается Салаха, то он – главная звезда Египта, группы и мира на данный момент, но ему предстоит доказывать это в каждом матче.

Дополнительная информация

https://russian.rt.com/sport/article/509573-ivanovich-intervyu-lokomotiv-zenit-chm

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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hant64

Иванович, пересмотри второй матч Ливера с Ромой. И где там твой "лучший в мире" был, и что он на поле вообще делал? Такого Салаха, как в этом матче, даже наша оборона не напрягаясь прихлопнет. А лучше он не будет, в сборной у него партнёры сильно ниже уровнем. Проблема не в Салахе будет, а в отсутствии у России собственной игры, а усатый понятия не имеет, как эту игру выстраивать.

13:14

NRG

Обязательно остановит у нас оборона ого-го!Надо под Салаха срочно брать Игнашевича с братьями и Пса тренером! :)))

12:27

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