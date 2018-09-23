Бранислав Иванович: "Предпочел бы победить со счетом 1:0"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после победы в домашнем матче 8-го тура РПЛ над "Локомотивом" (5:3) подчеркнул, что сине-бело-голубые не могут быть довольны уровнем показанной игры.

– Команда вела 4:1 – что произошло в концовке?

– Мы должны быть довольны тремя очками, но не тем как провели матч. Мы должны продолжать работать и радовать наших болельщиков. С точки зрения уровня, думаю, "Зенит" не должен быть доволен игрой.

– В прошлом матче "Локомотив" победил здесь со счетом 3:0. Это вы так прибавили или сбавил соперник?

– Уже не первый раз мы расслабляемся после того, как добиваемся преимущества. Думаю, если мы хотим сколотить серьезную команду, это нужно исправлять.

– В первом тайме много ошибок совершил Набиуллин. Вас это не сбивало?

– Не думаю, что именно он сделал что-то плохое и ошибался. Мы команда и за результат ответственен не один конкретный игрок. Удался хороший старт, но сейчас нам нужно сменить мысли и начать работать заново.

– Отгружать дома пять мячей действующему чемпиону – традиция?

– Думаю, да. Игра получилась зрелищная, но как профессиональный футболист могу сказать, что предпочел бы одержать победу 1:0, чтобы команда забила на девяностой минуте.

– Для вас это особенный матч?

– Конечно, много раз говорил, что испытываю сильные эмоции, когда выхожу играть против "Локомотива". Я провел там два отличных года и был счастлив так же, как сейчас в "Зените". Но, как вы понимаете, это профессиональный уровень, и я не должен показывать свои эмоции. (Артем Рябовол)