Бранислав Иванович: "Нужно победить "Ростов". Такие игры, как против ЦСКА, не должны повторяться"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что питерцы не показали свой уровень в матче 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:2). По его словам, команда устала.

– С самого начала мы не контролировали игру. Было много брака, сами привозили себе моменты, - цитирует "РИА Новости" Ивановича. - У нас уже случались матчи, когда мы пропускали первыми, было тяжело, но потом все менялось. В этой игре у нас мало что получалось, а у ЦСКА было все. Понимаем, что не показали своего настоящего уровня, это была одна из самых плохих наших встреч. Однако у нас есть запас в 5 очков, нужно обязательно продемонстрировать максимум в следующем матче и победить "Ростов". Такие игры, как против ЦСКА, не должны повторяться.

– Со стороны кажется, что команда очень устала. Это так?

​– Да, был тяжелый перелет из Бордо, но все команды летают и хорошо играют после этого, футболисты летают в сборные. Всё в голове: когда играешь на выезде и пропускаешь первым, очень тяжело добавить и вернуться в игру. А при счете 0:0 никто не думает про усталость.

– После матча с ЦСКА у вас было три выходных. Это помогло перезагрузиться?

– Если честно, хотелось бы еще больше выходных (смеется). Перерыв должен помочь. Мы серьезно работаем. Паузы на матчи сборных помогают поправить свою форму, стать лучше как команда, лучше понять тактику. Жаль, только, что у нас многие ребята уехали в национальные команды. Если бы на время паузы оставалось больше игроков, было бы вообще здорово. Смогли бы лучше подготовиться. Впереди последний отрезок: нужно сыграть 5 матчей за три недели, и начнется большой перерыв, поедем отдыхать.