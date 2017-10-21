Бранислав Иванович: "Нужно быть аккуратными с выводами по матчу против "Спартака"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович подчеркнул, что команда находится еще в процессе становления. Сербский футболист попросил не делать далеко идущих выводов по игре 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1).

– Наша команда почти новая, потому что пришло много новичков, - цитирует ТАСС Ивановича. - Нам нужно время, чтобы все это заработало. Конечно, времени не хватает, потому что игры постоянно чередуются. Думаю, что для тренера сейчас самое важное – подтянуть всех игроков на один, высокий уровень, чтобы раскрыть их потенциал. Поэтому он дает шансы проявить себя всем. А смена схемы тоже идет игрокам только на пользу, учит их.

– Лучшую игру "Зенит" в текущем сезоне провел против "Спартака"?

– Честно, очень тяжело сказать. Матчи каждые три дня, плюс игры за сборную. Пока даже нет времени оглянуться назад. Против "Спартака" была первая большая игра в сезоне. Когда выигрываешь подобный матч со счетом 5:1, это история, это очень важно для болельщиков, но думаю, в этой игре нам очень повезло – получилось все, что хотели, залетело все, что пробили. Так что с выводами по этому матчу стоит быть аккуратными. Но в целом, мне нравится, что в текущем сезоне мы пока удачно выступаем против больших клубов. Та же выездная победа над "Краснодаром".