Бранислав Иванович: "Нет Кокорина - нет футбола"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что игра команды сильно зависит от форварда Александра Кокорина, который в данный момент находится в СИЗО в связи с обвинениям по статьям "Хулиганство в составе группы лиц" и "Побои".

- Мое мнение: нет Саши (Кокорина) - нет футбола, - цитирует "РИА Новости" Ивановича. - В нашей команде от него многое зависит. Так было в прошлом году. В этом сезоне отлично играет (Артем) Дзюба, но Кокорин по-прежнему важен. Как только он появился после травмы - сразу стал давать результат. Мы все очень ждем его. С ним гораздо легче, ведь Саша - великолепный футболист и замечательный человек. Надеемся, что он вернется как можно быстрее.