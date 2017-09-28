Бранислав Иванович: "Не думаем, что уже чемпионы"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович отметил, что говорить о чемпионстве пока рано. По его словам, впереди еще длинный сезон. После 11 туров у"Зенита" 27 очков – на 4 очка больше, чем у идущего вторым "Локомотива".

– Когда я приехал, мы отставали от "Спартака" на пять очков, а сами красно-белые были в ударе, – цитирует Ивановича официальный сайт ФИФА. – С тех пор у нас многое изменилось. Пришел новый тренер, сильно поменялся состав. Дела идут неплохо как раз потому, что мы вовсе не думаем, что уже чемпионы. Впереди длинный сезон. Зимний перерыв в России очень большой, а чемпионский кубок вручают только в мае, самое раннее – в апреле. Мы не расслабляемся, тем более преследователи не так далеко.

Меня не было почти 10 лет, и теперь я смотрю по сторонам и удивляюсь. Прежде всего в России появилось множество новых стадионов – и очень хороших! Сам футбол тоже изменился, стал более строгим. Теперь все команды в России большое внимание уделяют игре в обороне. Особенно когда играют с "Зенитом". В этом чемпионате выступать очень нелегко.

"Зенит" – особенный клуб. Наша цель – завоевать как можно больше наград для болельщиков, заполняющих трибуны в каждом матче. Все игроки "Зенита" это очень ценят. Каждый футболист, сколько бы он ни выиграл, всегда хочет побеждать еще и еще, и я не исключение. Хочу выигрывать трофеи с "Зенитом". В этом сезоне, мне кажется, мы этого заслуживаем, хотя надо играть еще лучше. Нам есть в чем прибавлять.