Бранислав Иванович: "Наступил на ногу Роше? Не помню этого"

Защитник "Зенита" прокомментировал результат матча против московского "Спартака" (0:0). Защитник отметил, что не помнит эпизода, в котором наступил на ногу нападающему противника Педро Роше.

- Почему не удалось забить?

- Очень тяжелая игра, домашняя ничья. Могли сделать все лучше, но сезон только начался и мы будем двигаться дальше.

- Что скажете о сегодняшнем судействе?

- Очень тяжело обслуживать такие матчи, судье было трудно. Не могу обсуждать действия арбитра, потому что был сконцентрирован на игре. Ошибаются все: и игроки, и судьи.

- Чем был огорчен Артем Дзюба? Он вышел первым и молча промчался мимо журналистов...

- Думаю, он огорчен, что не смогли победить. Не знаю, спросите у него.

- Как оцените эпизод когда вы наступили на ногу Роше в штрафной

- Не помню эту ситуацию.

- Получили удовольствие от игры?

- Игра была хорошей, думаю, болельщикам понравилось. Единственное - не хватило голов. Что касается меня, то когда ты на поле ты максимально сконцентрирован и такой радости не получаешь.

- Второй год подряд вы играете со "Спартаком" через три дня после последнего матча, а соперник готовится неделю. Красно-белые имеют преимущество?

- Нам никто не поможет. Походу сезона нам предстоит играть раз в три дня и мы к этому готовы. Конечно, готовиться неделю проще. (Артем РЯБОВОЛ)