Бранислав Иванович: "Манчини сказал, что "Зенит" может играть еще лучше"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 4-го тура чемпионата России против "Спартака" (5:1) отметил, что все футболисты команды проявили себя хорошо. Также серб отказался комментировать работу судейской бригады.

– Вы первый раз играли в паре с Мамманой. Как он вам?

– Да, ему было трудно, да еще и с такой командой. Но я думаю, что все сыграли очень хорошо. Когда все футболисты настроены, то у всех всё получается.

– Ваше мнение о судье.

– Никогда не буду давать комментариев об арбитрах.

– Первый раз видели такой град, как перед игрой?

– Не видел. Хорошо, что поле выдержало.

– В чем разница между Манчини и Луческу?

– У каждого тренера свое видение. Разница в том, что если у какого-то тренера получается, то он прав, а если не получается – виноват. Мы действуем нормально, привыкаем друг к другу. После матча Манчини сказал: "Это только начало, и мы можем лучше". (Гоша ЧЕРНОВ)

Трансляция матча "Зенит" – "Спартак"