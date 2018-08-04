Бранислав Иванович: "Игра показала, что можем действовать лучше во много раз"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился впечатлениями от матча 2-го тура РПЛ против "Арсенала" (1:0). Серб отметил, что команда может играть лучше и должна прибавить в атакующей фазе атак.

- Как прокомментируете победу?

- Сложная игра, хорошо, что удалось победить. Надо готовиться к следующему матчу, а эта встреча показала, что мы можем улучшить свою игру во много раз. Будем стараться это сделать. Здорово, что даже в матче, когда соперник оборонялся все 90 минут, нам удалось забить свой мяч.

- Вы начали отращивать бороду - хотите быть как Мевля и Нету?

- Это неважно (смеется). Важно, что победили.

- Согласны с тем, что "Зенит" при Семаке - более комбинационная команда?

- Да, мы стараемся и пробуем разные варианты. Мы старались их использовать, но надо больше забивать, быть более активными в последней трети поля. Будем стараться это реализовать. (Артем РЯБОВОЛ)