Бранислав Иванович: "Главная цель "Зенита" – чемпионство"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович поделился своими ожиданиями о предстоящей встрече против "Фенербахче" в рамках 1/16 финала плей-офф Лиги Европы, сообщает официальный сайт питерской команды. 34-летний сербский футболист считает, что главная цель для клуба в текущем сезоне – победа в чемпионате России.
Первый матч с "Фенербахче" пройдет в Турции 12 февраля.
– Вы упомянули о Лиге Европы. Что скажете о ближайшем сопернике?
– "Фенербахче" – серьезная команда. Результаты у них, правда, сейчас очень плохие, но турки наверняка очень ждут матчей с нами. Эти игры могут перевернуть для них в лучшую сторону весь сезон, поэтому первая же встреча в Стамбуле будет особенной. Но и мы себя серьезно к ней готовим. Она окажется важной, однако еще не решающей, ведь еще есть ответная игра дома. А главной целью "Зенита" в этом году должно быть чемпионство, – приводит слова Ивановича пресс-служба сине-бело-голубых.
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Дополнительная информация
https://fc-zenit.ru/news/2019-01-24-branislav-ivanovich-nuzhno-schitat-finalom-kazhduyu-igru-chempionata-rossii-.htm