Бранислав Иванович: "Если недооценка имеет место быть, тогда у "Зенита" большие проблемы

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович прокомментировал поражение от "Анжи" (1:2) в 9-м туре чемпионата России. По словам игрока, из-за плотности календаря нельзя останавливаться и обдумывать поражения.

- Похожая ситуация была в прошлом году, когда мы сыграли вничью. Сейчас то же самое, только мы проиграли, - цитирует пресс-служба "Зенита" слова Ивановича. - Я думаю, что мы должны вернуться к той игре, которая получалась у нас в начале сезона. Сегодня мы начали придумывать, начали много ошибаться при игре по зонам. Но у нас еще есть время на то, чтобы сделать работу над ошибками и улучшить нашу игру. Чемпионат идет полным ходом – нельзя останавливаться и обдумывать поражения и те матчи, которые выигрываешь. Через три дня у нас следующая игра, потом будет "Краснодар". Будет тяжело.

- Такие результаты в девятом туре становятся роком, передергивают команду в хорошем смысле? Могут повлиять положительно?

- Должны повлиять, да, конечно. Так и должно быть – мы сыграли восемь игр и потерпели только одно поражение, а в последних играх немного упустили темп игры и допускали слишком много ошибок. Мы забыли про многие футбольные законы, а этого делать нельзя, надо вернуться к ним, и будет все нормально.

- Забыли морально или физически?

- Физически – точно нет, в этом плане все нормально.

- С вашей точки зрения не было ли недооценки соперника?

- Нет, такие вещи случаются только у непрофессиональной команды. У нас не должно быть такого. Если недооценка имеет место быть, тогда у нас большие проблемы.