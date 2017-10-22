Бранислав Иванович: "Было много стычек, потому что "Зенит" и ЦСКА ведут борьбу за чемпионство"

Защитник "Зенита" Бранислав Иванович после матча 14-го тура чемпионата России против ЦСКА (0:0) отметил, что питерцам было трудно в первом тайме. По его словам, много стычек в игре было из-за того, что обе команды показали большое желание победить.

- Тяжелая игра, особенно нам трудно было в первом тайме, - заявил Иванович. - Потом перестроились, пришли в себя и создали несколько моментов. ЦСКА - сильный соперник, хотел победить, очень хотел, поэтому и стычки. В таких матчах это нормально. Мы все боремся за титул - и ЦСКА тоже. И другие команды, и "Спартак". (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Трансляция матча ЦСКА - "Зенит"//

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