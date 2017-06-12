Божовича не будет в тульском "Арсенале"

Как стало известно "СЭ", тульский "Арсенал" продолжает поиски нового главного тренера. Вопрос может быть решен в середине недели. Ранее сообщалось, что "канониры" рассматривают кандидатуры Миодрага Божовича и Рашида Рахимова. Однако, по нашим данным, этих специалистов в Туле не будет.

Напомним, что в начале сезона с командой работал Сергей Павлов, который покинул занимаемую должность из-за неудовлетворительных результатов. Его сменил Сергей Кирьяков, но руководство не стало продлевать контракт с 47-летним россиянином по окончании сезона.

В завершившемся розыгрыше РФПЛ "Арсенал" занял 13-е место и боролся за сохранение прописки в премьер-лиге с "Енисеем" (1:2, 1:0), переиграв соперника по сумме двух встреч.