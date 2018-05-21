Божович прокомментировал возможное назначение в "Зенит" или "Спартак"

49-летний черногорский специалист Миодраг Божович прокомментировал возможное продолжение карьеры в "Зените" или "Спартаке". Сегодня, 21 мая, "Арсенал" объявил об уходе Божовича с поста главного тренера команды.
- Слухи о "Зените" имеют под собой почву?
- Со мной никто на этот счет не разговаривал.
- Сегодня прошла информация насчет "Спартака".
- Тоже никто не связывался. О всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/article-3440683-intervju-s-miodragom-bozhovichem-ob-otstavke-iz-tuly-zenite-i-spartake.html?utm_source=champtw&utm_medium=social
ЗЗ+
Сегодня прошла информация насчет "Спартака".// ОТкуда прошла? От того же журналиста, который задавал этот идиотский вопрос?
16:09
AndreyV
Какое совпадение! Со мной тоже никто не связывался не из Зенита ни из Спартака! Можно эту новость на первой странице напечатать?
16:06