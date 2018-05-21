Божович прокомментировал возможное назначение в "Зенит" или "Спартак"

49-летний черногорский специалист Миодраг Божович прокомментировал возможное продолжение карьеры в "Зените" или "Спартаке". Сегодня, 21 мая, "Арсенал" объявил об уходе Божовича с поста главного тренера команды.

- Слухи о "Зените" имеют под собой почву?



- Со мной никто на этот счет не разговаривал.

- Сегодня прошла информация насчет "Спартака".



- Тоже никто не связывался. О всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.