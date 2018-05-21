15:47 | Футбол — РФПЛ

Божович прокомментировал возможное назначение в "Зенит" или "Спартак"

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49-летний черногорский специалист Миодраг Божович прокомментировал возможное продолжение карьеры в "Зените" или "Спартаке". Сегодня, 21 мая, "Арсенал" объявил об уходе Божовича с поста главного тренера команды. 

- Слухи о "Зените" имеют под собой почву?

- Со мной никто на этот счет не разговаривал.

- Сегодня прошла информация насчет "Спартака".

- Тоже никто не связывался. О всех новостях такого рода, как и вы, узнаю из СМИ.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/article-3440683-intervju-s-miodragom-bozhovichem-ob-otstavke-iz-tuly-zenite-i-spartake.html?utm_source=champtw&utm_medium=social

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КОММЕНТАРИИ (2)
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ЗЗ+

Сегодня прошла информация насчет "Спартака".// ОТкуда прошла? От того же журналиста, который задавал этот идиотский вопрос?

16:09

AndreyV

Какое совпадение! Со мной тоже никто не связывался не из Зенита ни из Спартака! Можно эту новость на первой странице напечатать?

16:06

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