16:09 | Футбол — РПЛ

Божович повторил рекорд высшего дивизиона России

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"Крылья Советов" – седьмой клуб в российский тренерской карьере Миодрага Божовича​. Черногорский специалист, впервые приехавший в Россию перед сезоном-2007, повторил рекорд высшего дивизиона по числу возглавляемых команд. Ранее собрать коллекцию из семи получилось только у Сергея Павлова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренер

Клубы

Кол-во клубов

Матчи

Сергей ПАВЛОВ

Тектильщик, Сатурн, Черноморец, Уралан, Луч-Энергия, Шинник, Арсенал

7

331

Миодраг БОЖОВИЧ

Амкар, Москва, Динамо, Ростов, Локомотив, Арсенал, Кр.Советов

7

223

Александр ТАРХАНОВ

ЦСКА, Торпедо, Кр.Советов, Сатурн, Терек, Урал

6

426

Александр АВЕРЬЯНОВ

Океан, Кр.Советов, Шинник, Уралан, Алания, Факел

6

288

Гаджи ГАДЖИЕВ

Анжи, Кр.Советов, Сатурн, Волга, Амкар

5

384

Олег ДОЛМАТОВ

Черноморец, ЦСКА, Шинник, Локомотив, Ростов

5

279

Виталий ШЕВЧЕНКО

Уралмаш, Уралан, Торпедо, Сатурн, Ростов

5

190

 

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