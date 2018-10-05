Божович повторил рекорд высшего дивизиона России

"Крылья Советов" – седьмой клуб в российский тренерской карьере Миодрага Божовича​. Черногорский специалист, впервые приехавший в Россию перед сезоном-2007, повторил рекорд высшего дивизиона по числу возглавляемых команд. Ранее собрать коллекцию из семи получилось только у Сергея Павлова. (Кирилл БУРДАКОВ)

Тренер Клубы Кол-во клубов Матчи Сергей ПАВЛОВ Тектильщик, Сатурн, Черноморец, Уралан, Луч-Энергия, Шинник, Арсенал 7 331 Миодраг БОЖОВИЧ Амкар, Москва, Динамо, Ростов, Локомотив, Арсенал, Кр.Советов 7 223 Александр ТАРХАНОВ ЦСКА, Торпедо, Кр.Советов, Сатурн, Терек, Урал 6 426 Александр АВЕРЬЯНОВ Океан, Кр.Советов, Шинник, Уралан, Алания, Факел 6 288 Гаджи ГАДЖИЕВ Анжи, Кр.Советов, Сатурн, Волга, Амкар 5 384 Олег ДОЛМАТОВ Черноморец, ЦСКА, Шинник, Локомотив, Ростов 5 279 Виталий ШЕВЧЕНКО Уралмаш, Уралан, Торпедо, Сатурн, Ростов 5 190