Божович повторил рекорд высшего дивизиона России

"Крылья Советов" – седьмой клуб в российский тренерской карьере Миодрага Божовича. Черногорский специалист, впервые приехавший в Россию перед сезоном-2007, повторил рекорд высшего дивизиона по числу возглавляемых команд. Ранее собрать коллекцию из семи получилось только у Сергея Павлова. (Кирилл БУРДАКОВ)
|
Тренер
|
Клубы
|
Кол-во клубов
|
Матчи
|
Сергей ПАВЛОВ
|
Тектильщик, Сатурн, Черноморец, Уралан, Луч-Энергия, Шинник, Арсенал
|
7
|
331
|
Миодраг БОЖОВИЧ
|
Амкар, Москва, Динамо, Ростов, Локомотив, Арсенал, Кр.Советов
|
7
|
223
|
Александр ТАРХАНОВ
|
ЦСКА, Торпедо, Кр.Советов, Сатурн, Терек, Урал
|
6
|
426
|
Александр АВЕРЬЯНОВ
|
Океан, Кр.Советов, Шинник, Уралан, Алания, Факел
|
6
|
288
|
Гаджи ГАДЖИЕВ
|
Анжи, Кр.Советов, Сатурн, Волга, Амкар
|
5
|
384
|
Олег ДОЛМАТОВ
|
Черноморец, ЦСКА, Шинник, Локомотив, Ростов
|
5
|
279
|
Виталий ШЕВЧЕНКО
|
Уралмаш, Уралан, Торпедо, Сатурн, Ростов
|
5
|
190