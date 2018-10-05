Божович не будет руководить "Крыльями Советов" в матче с "Динамо"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов сообщил, что исполнять обязанности главного тренера команды в матче 10-го тура чемпионата России с "Динамо" будет главный тренер молодежки Владимир Кухлевский. По его словам, новый главный тренер Миодраг Божович еще не заявлен на сезон.

Матч "Крылья Советов" – "Динамо" состоится в субботу в Самаре. О назначении Божовича было объявлено сегодня. На посту главного тренера он сменил Андрея Тихонова.

– Руководить командой в матче с "Динамо" будет Владимир Кухлевский, так как новый главный тренер Миодраг Божович еще не заявлен на сезон, – цитирует "РИА Новости" Шикунова. – Черногорец будет следить за матчем с трибуны.