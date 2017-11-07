Божович навестил "Црвену Звезду"

Главный тренер тульского "Арсенала" Миодраг Божович во время паузы в чемпионате России навестил "Црвену Звезду", в которой работал два года, прежде чем покинуть ее по окончании прошлого сезона.

- "Звезда" – мой дом, это всем очевидно. Я решил провести свои последние свободные дни здесь. Я получал удовольствие от игры команды этой осенью и хотел поддержать руководство команды и игроков, потому что то, что они делаю, феноменально. Надеюсь, "Звезда" доберется до чемпионства, - приводит слова Божовича официальный сайт "Црвены Звезды".