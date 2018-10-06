Божович намерен вывести "Крылья Советов" в Лигу Европы

Новый главный тренер "Крыльев Советов" Миодраг Божович отметил, что постарается создать команду, которая через два года сможет играть в Лиге Европы.

Напомним, 50-летний черногорский специалист сменил на посту наставника самарского клуба Андрея Тихонова. Сегодгня "Крылья" в матче 10-го тура РПЛ победили "Динамо" со счетом 1:0. Божович наблюдал за игрой с трибуны.

– Предложение принял, потому что (предложили) контракт на 2,5 года. Попытаемся сделать хорошую команду, которая через два года сможет играть в Лиге Европы. Я подумал и принял это предложение, – приводит слова Божовича пресс-служба "Крыльев".