Божович готов к переговорам с "Зенитом"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович готов провести переговоры с "Зенитом", если из питерского клуба поступит предложение. На данный момент сине-бело-голубыми руководит Роберто Манчини.

– Я что-то слышал такое, но со мной никто не разговаривал, – сказал Божович в эфире передачи "После футбола".

– Если позвонят из "Зенита" и скажут: "Миодраг, мы вас ждем". Готовы вести переговоры?

– Да, готов.

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