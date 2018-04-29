20:51 | Футбол — РФПЛ

Божович готов к переговорам с "Зенитом"

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Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович готов провести переговоры с "Зенитом", если из питерского клуба поступит предложение. На данный момент сине-бело-голубыми руководит Роберто Манчини.

– Я что-то слышал такое, но со мной никто не разговаривал, – сказал Божович в эфире передачи "После футбола".

– Если позвонят из "Зенита" и скажут: "Миодраг, мы вас ждем". Готовы вести переговоры?

– Да, готов.

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КОММЕНТАРИИ (10)
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everget

только Д.Симеоне! он быстро напихает этим футболерам! по самые абрикосы!

22:29

Бронзовый Солдат

Божович уже всем доказал,что как тренер он гораздо сильнее Манчини.

22:12

СашаРичагин

Фурсенко и Миллер сами будут круто тренировать, потому что они ОООООООООООООООООООООООООООООООЧЕНЬ крутые пацаны, чисто конкретные, ваще.

21:48

agavr

Не наааадо. Только Семак

21:47

Machete dont text

Эй Семак давай забей

21:39

serzh

У Божовича получается в клубах-середняках давать результат. А вот с Локо опыт получился негативный. Как бы и с Зенитом не получилась такая ерунда.

21:27

П_о_в_а_р_

Продался.((( Грустно. Артём не такой, он останется. Скриньте.

21:12

SSergey

А Манчини пускай в Арсенале контракт дорабатывает.Интересно, а Дзюбу он с собой возьмет, или Арсеналу оставит?

21:05

Vedi

Чот вспомнился Ростов в переходные попал с Божовичём , а на следующий год этот же Ростов с Бердыевым в ЛЧ вышел.

21:05

delacrua

это будет особенно актуально когда зенитик станет 5 а арсенал 6. зачем платить больше? )))

21:00

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