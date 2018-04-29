Божович готов к переговорам с "Зенитом"

Главный тренер "Арсенала" Миодраг Божович готов провести переговоры с "Зенитом", если из питерского клуба поступит предложение. На данный момент сине-бело-голубыми руководит Роберто Манчини.
– Я что-то слышал такое, но со мной никто не разговаривал, – сказал Божович в эфире передачи "После футбола".
– Если позвонят из "Зенита" и скажут: "Миодраг, мы вас ждем". Готовы вести переговоры?
– Да, готов.
everget
только Д.Симеоне! он быстро напихает этим футболерам! по самые абрикосы!
22:29
Бронзовый Солдат
Божович уже всем доказал,что как тренер он гораздо сильнее Манчини.
22:12
СашаРичагин
Фурсенко и Миллер сами будут круто тренировать, потому что они ОООООООООООООООООООООООООООООООЧЕНЬ крутые пацаны, чисто конкретные, ваще.
21:48
agavr
Не наааадо. Только Семак
21:47
Machete dont text
Эй Семак давай забей
21:39
serzh
У Божовича получается в клубах-середняках давать результат. А вот с Локо опыт получился негативный. Как бы и с Зенитом не получилась такая ерунда.
21:27
П_о_в_а_р_
Продался.((( Грустно. Артём не такой, он останется. Скриньте.
21:12
SSergey
А Манчини пускай в Арсенале контракт дорабатывает.Интересно, а Дзюбу он с собой возьмет, или Арсеналу оставит?
21:05
Vedi
Чот вспомнился Ростов в переходные попал с Божовичём , а на следующий год этот же Ростов с Бердыевым в ЛЧ вышел.
21:05
delacrua
это будет особенно актуально когда зенитик станет 5 а арсенал 6. зачем платить больше? )))
21:00