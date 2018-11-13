Божович добавил в меню лен и корицу. Что изменилось в столовой "Крыльев Советов"

Столовая "Крыльев Советов" изменила свое меню с приходом нового главного тренера Миодрага Божовича. Теперь футболисты самарского клуба могут добавлять в пищу корицу и семена льна.

– Вы начинали работать при Андрее Тихонове. С приходом нового тренера Миодрага Божовича изменились ли требования к питанию?

– Меню осталось прежним, – приводит слова шеф-повара "Крыльев Советов" Нины Курочкиной "Самарская газета". Единственное, что нас попросили добавить корицу и семена льна на столы.

– Это произошло по просьбе нового тренера?

– Да. Но обязательными в рационе они не являются. Кто хочет, тот добавляет в пищу.

– Что запрещено есть футболистам?

– Мы нечасто делаем выпечку, если только после игр. Также после матчей можем приготовить манты, пельмени. В предигровые и игровые дни в меню, в основном, блюда из курицы, и все приготовлено на пару.

"Крылья Советов" после 14 матчей в чемпионате России занимают 13-е место с 14 очками в активе.