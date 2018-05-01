Боярский в грубой форме ответил вандалам, испортившим его портрет

Народный артист РСФСР, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что его не расстраивает ситуация с испорченным граффити. Ранее стало известно, что вандалы забросали красной и синей краской граффити с изображением артиста после матча чемпионата России против ЦСКА (0:0).

- Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо – и пахнуть не будет, - цитирует "Р-Спорт" Боярского.

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