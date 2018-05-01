17:32 | Футбол — РФПЛ

Боярский в грубой форме ответил вандалам, испортившим его портрет

1

Народный артист РСФСР, известный болельщик "Зенита" Михаил Боярский заявил, что его не расстраивает ситуация с испорченным граффити. Ранее стало известно, что вандалы забросали красной и синей краской граффити с изображением артиста после матча чемпионата России против ЦСКА (0:0). 

- Нет-нет, дискомфорта мне испорченное граффити не доставляет, не тронь дерьмо – и пахнуть не будет, - цитирует "Р-Спорт" Боярского.

Все о чемпионате России по футболу

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20180501/1136282636.html

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

ЗлобныйЖиртрест

"не тронь - не будет пахнуть" - это он в данном случае про кого?

18:34

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!