Боян Йокич: "Семак понимает, что мы сыграли не лучшим образом"

Защитник "Уфы" Боян Йокич после поражения от "Ростова" (1:4) в матче 6-го тура чемпионата России отметил, что наставник команды Сергей Семак поддержал своих игроков в раздевалке. Футболист надеется, что в следующей встрече уфимцы не пропустят четыре мяча.

– В первом тайме начали не очень агрессивно, хотя в целом контролировали ситуацию, – сказал Йокич. – Во втором тайме соперник действовал лучше, а мы допустили слишком много ошибок. Мы не осуществляли командное давление и очень слабо действовали в обороне, а также теряли много мячей.

– Следующий матч будет лучше?

– Будем надеяться, что не пропустим 4 мяча, а играть должны естественно лучше.

– Что в раздевалке сказал Семак?

– Главный тренер знает и понимает, что каждый в команде сыграл не лучшим образом, старался поддержать. (Иван СИБИРСКИЙ)