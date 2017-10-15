Боян Йокич: "Локомотив" в этом сезоне хорош, но и у "Уфы" неплохая команда"

Защитник "Уфы" Боян Йокич в преддверии матча 13-го тура чемпионата России против "Локомотива" отметил, что надеется на положительный результат встречи. Он также добавил, что на стороне уфимцев будет то, что они играют дома.

– "Локомотив" в этом сезоне довольно хорош, но у нас тоже неплохая команда. В первую очередь за нас будет то, что мы играем дома, – сказал в интервью клубной пресс-службе Йокич. – Очень надеюсь на положительный результат и на то, что мы сможем набрать очки.

Матч "Уфа" – "Локомотив" пройдет сегодня и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию игры.