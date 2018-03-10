Боян Йокич: "Если бы судья добавил больше минут, то и 3:3 могло быть"

Защитник "Уфы" Боян Йокич после матча 22-го тура чемпионата России против "Анжи" (3:2) отметил, что соперник мог добиться ничьей. Словенец стал автором победного гола уфимской команды.

- Очень сложная игра получилась, очки были нужны как нам, так и "Анжи", - говорит Йокич. - В концовке могли забить четвертый, в этом случае было бы проще, но хорошо, что выиграли. Гости провели очень хорошую встречу, в концовке сделали очень много подач. Если бы судья добавил больше минут, то и 3:3 могло быть.

- Как прокомментируете свой гол?

- Я мяч не видел, просто прыгнул, Живоглядов очень хорошую подачу дал. (Иван УРАЛЬСКИЙ)