Бьорн Сигурдарсон: "Темп матча "Краснодар" – "Ростов" был на уровне английской премьер-лиги"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от первого официального матча за новый клуб. Отметим, 27-летний норвежец дебютировал за команду 3 марта во встрече 21-го тура чемпионате России в игре с "Краснодаром" (1:3). Сигурдарсон отыграл весь матч и не отметился результативными действиями.

– После матча с "Краснодаром" прошло больше недели. Какие впечатления остались от игры?

– Был впечатлен скоростями, которые были на поле. Такой темп я видел в матчах против клубов английской премьер-лиги (Сигурдарсон выступал за "Вулверхэмптон" с 2012 по 2016 год, проведя за команду 75 матчей и забив семь мячей. - Прим. "СЭ"). Игра против "Краснодара" была отличной, но нам немного не повезло.

– Как вам атмосфера на стадионе?

– Это невероятный уровень. Мне кажется, прежде я никогда не играл на таких стадионах. Красивый экран, отличный газон. Но я уверен, что "Ростов Арена" тоже произведет на меня впечатление.

– Приехало много болельщиков нашей команды.

– Поддержка была на высоком уровне. Даже когда мы проигрывали, фанаты гнали вперед, это было здорово.

Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.