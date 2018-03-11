Бьорн Сигурдарсон: "Самый популярный российский клуб в Европе? Люди чаще всего говорят о "Зените"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон в интервью клубной пресс-службе поделился мнением о предстоящем матче 22-го тура чемпионата России с "Зенитом".

– Впереди встреча против "Зенита". Что можешь сказать о сопернике?

– Знаю, что они идут в таблице рядом с "Краснодаром". Это сильный клуб, матч обещает быть трудным. Но у нас было время, чтобы хорошо подготовиться. Теоретические занятия позволили узнать о "Зените" достаточно. Мы знаем, как играть против этой команды и будем стараться реализовать это на поле.

– "Зенит" – самый популярный клуб России в Европе?

– Трудно сказать, но если люди говорят о российском футболе, то речь заходит чаще всего именно о "Зените".

Напомним, матч "Ростов" – "Зенит" состоится сегодня, 11 марта, и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.