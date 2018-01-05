19:03 | Футбол — РФПЛ

Бьорн Сигурдарсон – игрок "Ростова"

Бьорн Сигурдарсон. Фото Официальный сайт "Ростова".
Бьорн Сигурдарсон. Фото Официальный сайт "Ростова".
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Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с "Ростовом", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с форвардом рассчитано на 3,5 года и включает в себя опцию продления еще на один год.

– Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова", – сказал Сигурдарсон. – Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой.

26-летний Сигурдарсон в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за "Мольде" забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету Сигурдарсона 1 гол и 9 матчей за сборную Исландии.

Таблица переходов РФПЛ

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/11452

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (32)
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Николай.Н

ДжЫмкО В контракте написано на 3,5 в фк Ростов и без разных условий .Это при Бердыеве ребята под тренера подписывались,а этот полноценый контракт как и у всех.Может и уйдет в Питер летом,но уже за десятки лямов.Думаю он будет выглядеть не хуже Кокорина и Смолова.

22:22

Николай.Н

MMT Прочитай,что ты написал или пиши ясно без навоза и урожая

22:18

ДжЫмкО

через полгода в питер, свободным агентом на зарплату в пару лямов, конечно ему такие планы понравятся)

22:07

SpaMan

Норм. Исландцы бойцы.

21:59

howard

Бухарову, да и Дядуну придется задуматься. А вот Шамуродов должен не выпадать.

21:59

улица садовая

не подавитесь желчью завистники. мощное усиление! вперед Ростов

21:54

MMT

Николай.Н MMT Я читаю,то что написано. -Ты плохой болельщик! Очень плохой. У тебя нет выдержки подосрать врага. А своих ты воспринимаешь как врагов! Так что,привет КАЛХОЗ!

21:41

Николай.Н

Здесь многие высмеивают фк Ростов и то что в нем происходит.Но вы забываете,что этот колхоз реанимирует наших сбитых игроков и вам же за миллионы продает.Не будь таких как фк Ростов,не было бы за кого болеть.Я имею ввиду наших игроков.Давно бы будь ваша воля,все команды состояли из негров и отбросов Европы.Настоящий болельщик ни когда не будет лить грязь на состав другой команды противника.Злость свою надо выражать в виде боления за свою команду на поле.А это называется ЗАВИСТЬ,что какой-то "колхоз" приобрел сильного нападающего.

21:33

Дед Андрей

И Бердыичу за это низкий поклон. Рубин тоже скоро станет совершеннолетним!

21:28

Николай.Н

MMT Я читаю,то что написано.

21:26

Дед Андрей

Мужики в России играют только в одной команде!

21:26

MMT

Николай.Н 21:16 Оба-на: Соседний колхоз приплыл к тузику. Этот колхоз даже не читает, что там написано до. Привед, калхоз!!!

21:23

Felix BARSA

Молодец Николай, пусть завидуют и подавятся от злобы, а нашему Ростову желаю процветания и таких же эмоций как в серебряный сезон!!!

21:22

henri71

Что бы это значило? Хм.... отвечает А.Бухаров)

21:11

Николай.Н

Владимир 3107 Да....,знаток футбола вы сильный.Если 3-4 оборона в РФПЛ слабая,то какая по вашему мнению средняя?Вы хоть в таблицу иногда заглядывайте ,чтоб не быть клеветником?А насчет нового игрока Ростова...,перестаньте гундосить и нести разную ерунду.Ростов еще скажет свое слово.

21:10

MMT

Тузик666 Ну на счёт планов по развитию клуба,по ходу поржали все. Колхоз одним словом. 20:42 Отэто соседний колхоз прет. Столько навоза перед посевной... Как там там яровые?

21:10

Тузик666

Ну на счёт планов по развитию клуба,по ходу поржали все. Колхоз одним словом.

20:42

Гаттузо Крут!!!!!!#!

а-ха-ха! Ему понравились план по развитию прохиндеев.....у-ха-ха. А план там один- разворовать бюджетные деньги и деньги донэнерго и.т.д. А потом за мини откаты в карман раздать всех игроков бесплатно. Карпуша похоже участвовал в шоу по разводу доверчивого исландца.

20:10

MMT

Осталось найти того, кто ему мячом в голову будет попадать... Калач с Валероном еще то пообтеруццо...

20:02

punch_s

"Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы." гладко стелют)

19:57

Массарагж

Хоть кто-то работает... в клубах РФПЛ.

19:57

Владимир 3107

Сейчас в "Ростове" линия обороны самое слабое место.

19:56

MMT

Исландцы начали акклиматизироваться в Ростове? ))

19:47

van der sar

Хорошее приобретение.

19:46

Владимир 3107

Судя по всему Бьёрн парень довольно мощный и крепкий. Такие в "Ростове", как правило, играют удачно. Единственно к недостатку исландца можно отнести, что исландец по знаку Зодиака Рыба. Люди такого знака подвержены эмоциям, нестабильны, в критические моменты .... Плохое не буду писать. Одно успокаивает, исландцы по натуре бойцы. Почему про Качараву забыли? Непонятно. Валера Карпин мог бы из Качаравы такого монстра сделать, каких и в "Реале" или ПСЖ даже нет.

19:40

Slim Taller

Это значит,что через некоторое время исландца продадут.Ростов - это криминальная перевалочная база.

19:33

snapdragon625

УВалера не забывай что твоя задача вывести Ростов в ФНЛ

19:22

wowaizrostowa73

Наконец-то похоже стоящий нап у нас появился

19:17

shpasic

Валераверимссон

19:17

Очень плохой мальчик

"Фанат сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов и фамилий." (c)

19:15