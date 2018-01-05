Бьорн Сигурдарсон – игрок "Ростова"

Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с "Ростовом", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с форвардом рассчитано на 3,5 года и включает в себя опцию продления еще на один год.

– Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова", – сказал Сигурдарсон. – Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.

Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой.

26-летний Сигурдарсон в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за "Мольде" забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету Сигурдарсона 1 гол и 9 матчей за сборную Исландии.

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