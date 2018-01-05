Бьорн Сигурдарсон – игрок "Ростова"

Нападающий сборной Исландии Бьорн Сигурдарсон подписал контракт с "Ростовом", информирует пресс-служба клуба. Соглашение с форвардом рассчитано на 3,5 года и включает в себя опцию продления еще на один год.
– Я счастлив подписать контракт с "Ростовом". У меня было несколько предложений по продолжению карьеры, но ключевую роль сыграли переговоры с руководством "Ростова", – сказал Сигурдарсон. – Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы.
Я благодарю президента и спортивного директора "Ростова" за приглашение в Россию и обещаю болельщикам, что сделаю все, чтобы наша команда радовала вас победами и красивой игрой.
26-летний Сигурдарсон в сезоне 2017 чемпионата Норвегии в 27 матчах за "Мольде" забил 16 голов и отдал 3 голевых передачи. Также на счету Сигурдарсона 1 гол и 9 матчей за сборную Исландии.
Николай.Н
ДжЫмкО В контракте написано на 3,5 в фк Ростов и без разных условий .Это при Бердыеве ребята под тренера подписывались,а этот полноценый контракт как и у всех.Может и уйдет в Питер летом,но уже за десятки лямов.Думаю он будет выглядеть не хуже Кокорина и Смолова.
22:22
Николай.Н
MMT Прочитай,что ты написал или пиши ясно без навоза и урожая
22:18
ДжЫмкО
через полгода в питер, свободным агентом на зарплату в пару лямов, конечно ему такие планы понравятся)
22:07
SpaMan
Норм. Исландцы бойцы.
21:59
howard
Бухарову, да и Дядуну придется задуматься. А вот Шамуродов должен не выпадать.
21:59
улица садовая
не подавитесь желчью завистники. мощное усиление! вперед Ростов
21:54
MMT
Николай.Н MMT Я читаю,то что написано. -Ты плохой болельщик! Очень плохой. У тебя нет выдержки подосрать врага. А своих ты воспринимаешь как врагов! Так что,привет КАЛХОЗ!
21:41
Николай.Н
Здесь многие высмеивают фк Ростов и то что в нем происходит.Но вы забываете,что этот колхоз реанимирует наших сбитых игроков и вам же за миллионы продает.Не будь таких как фк Ростов,не было бы за кого болеть.Я имею ввиду наших игроков.Давно бы будь ваша воля,все команды состояли из негров и отбросов Европы.Настоящий болельщик ни когда не будет лить грязь на состав другой команды противника.Злость свою надо выражать в виде боления за свою команду на поле.А это называется ЗАВИСТЬ,что какой-то "колхоз" приобрел сильного нападающего.
21:33
Дед Андрей
И Бердыичу за это низкий поклон. Рубин тоже скоро станет совершеннолетним!
21:28
Николай.Н
MMT Я читаю,то что написано.
21:26
Дед Андрей
Мужики в России играют только в одной команде!
21:26
MMT
Николай.Н 21:16 Оба-на: Соседний колхоз приплыл к тузику. Этот колхоз даже не читает, что там написано до. Привед, калхоз!!!
21:23
Felix BARSA
Молодец Николай, пусть завидуют и подавятся от злобы, а нашему Ростову желаю процветания и таких же эмоций как в серебряный сезон!!!
21:22
henri71
Что бы это значило? Хм.... отвечает А.Бухаров)
21:11
Николай.Н
Владимир 3107 Да....,знаток футбола вы сильный.Если 3-4 оборона в РФПЛ слабая,то какая по вашему мнению средняя?Вы хоть в таблицу иногда заглядывайте ,чтоб не быть клеветником?А насчет нового игрока Ростова...,перестаньте гундосить и нести разную ерунду.Ростов еще скажет свое слово.
21:10
MMT
Тузик666 Ну на счёт планов по развитию клуба,по ходу поржали все. Колхоз одним словом. 20:42 Отэто соседний колхоз прет. Столько навоза перед посевной... Как там там яровые?
21:10
Тузик666
Ну на счёт планов по развитию клуба,по ходу поржали все. Колхоз одним словом.
20:42
Гаттузо Крут!!!!!!#!
а-ха-ха! Ему понравились план по развитию прохиндеев.....у-ха-ха. А план там один- разворовать бюджетные деньги и деньги донэнерго и.т.д. А потом за мини откаты в карман раздать всех игроков бесплатно. Карпуша похоже участвовал в шоу по разводу доверчивого исландца.
20:10
MMT
Осталось найти того, кто ему мячом в голову будет попадать... Калач с Валероном еще то пообтеруццо...
20:02
punch_s
"Мне понравились планы по развитию клуба, отношение людей к делу и те задачи, которые стоят перед нами на ближайшие годы." гладко стелют)
19:57
Массарагж
Хоть кто-то работает... в клубах РФПЛ.
19:57
Владимир 3107
Сейчас в "Ростове" линия обороны самое слабое место.
19:56
MMT
Исландцы начали акклиматизироваться в Ростове? ))
19:47
van der sar
Хорошее приобретение.
19:46
Владимир 3107
Судя по всему Бьёрн парень довольно мощный и крепкий. Такие в "Ростове", как правило, играют удачно. Единственно к недостатку исландца можно отнести, что исландец по знаку Зодиака Рыба. Люди такого знака подвержены эмоциям, нестабильны, в критические моменты .... Плохое не буду писать. Одно успокаивает, исландцы по натуре бойцы. Почему про Качараву забыли? Непонятно. Валера Карпин мог бы из Качаравы такого монстра сделать, каких и в "Реале" или ПСЖ даже нет.
19:40
Slim Taller
Это значит,что через некоторое время исландца продадут.Ростов - это криминальная перевалочная база.
19:33
snapdragon625
УВалера не забывай что твоя задача вывести Ростов в ФНЛ
19:22
wowaizrostowa73
Наконец-то похоже стоящий нап у нас появился
19:17
shpasic
Валераверимссон
19:17
Очень плохой мальчик
"Фанат сборной Исландии по футболу Гундермурд Сигурдфлордбрадсен пожаловался на труднопроизносимые названия российских городов и фамилий." (c)
19:15