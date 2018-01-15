Бьорн Сигурдарсон: "Было бы здорово перевести всю сборную Исландии в "Ростов"

Нападающий "Ростова" Бьорн Сигурдарсон отметил атмосферу, которая царит в российском клубе. Наопнмим, исландец стал игроком команды Валерия Карпина 5 января. Ранее он выступал за "Мольде".
- Присоединился к команде два дня назад, но уже как дома, - сказал Сигурдарсон в интервью пресс-службе. - Мне нравится семейная атмосфера здесь, то, как меня встретили парни и тренерский штаб. Я сделал правильный выбор. Знаю о задачах и целях, которые стоят перед командой.
Я принял участие только в нескольких тренировках, но видно, что ребята показывают все, на что способны, каждый выкладывается по полной. Когда я думал о контракте, я конечно же говорил с Ингасоном. Он рассказывал много хорошего, хвалил болельщиков и руководство. Рассказывал об атмосфере в команде. Он говорит, что счастлив. Уверен, что у меня тоже все будет хорошо.
В Исландии много шутят про "Ростов". Было бы здорово перевести сюда всю сборную Исландии. Видел новый стадион, который построили к чемпионату мира. Он выглядит замечательно. Спасибо тем, кто построил эту красоту.
Я знаю Карпина - он был отличным игроком. Уверен, что и тренер он хороший. Он понимает футбол, ведь сам достиг в нем успехов.
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13:04
Mark Krass
Валера, верим!))
12:33
higagy
Ни в коем случае, не портьте хорошую команду РФПЛ-ом.
11:01
баламошка
Набег викингов.
10:23
OuksNeizbezhen
А что думают по этому поводу ростовчане, а? Хорошо бы перевести в Ростов сборную Исландии? Или Уганды, без разницы. Ведь это ж все равно сельмаш, родной, не так ли? Мужики 2..3..4..0, неважно, они же все равно наши. И бюджета так лярда полтора выделить, а мы потерпим, кто мы такие и кто ОНИ?
09:59