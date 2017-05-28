Борис Стукалов: "Не сомневался в победе "Арсенала"

Бывший главный тренер "Арсенала" Борис Стукалов после второго стыкового матча за право играть в РФПЛ между туляками и "Енисеем" (1:0) отметил, что команде "удалось отстоять то зыбкое преимущество". Специалист подчеркнул, что большую роль в успехе "Арсенала" сыграл гол, забитый в гостях (1:2).

– Тот мяч, который был забит "Арсеналом" в гостях, сыграл большую роль, потому что победа 1:0 в этой игре устраивала туляков, – сказал Стукалов. – Но такой счет, все-таки, был зыбкий, потому что были моменты и у "Енисея". Особенно напряженными получились последние минуты встречи. Могло произойти всякое. Поэтому "Арсенал" играл очень осторожно в концовке. Ну, и, конечно, Игорь Горбатенко должен был решить вопрос гораздо раньше. Я знаю способности этого парня. Второй мяч снял бы многие проблемы. Он был нужен "Арсеналу".

Так получилось, что туляки сумели отстоять то зыбкое преимущество, которое у них было. Но это нельзя списать на везение. Я думаю, игроки "Арсенала" были правильно настроены на этот завершающий поединок сезона. Я уже говорил, что отдавал предпочтение в этой паре именно "Арсеналу". Так и произошло.

– То есть вы не сомневались, что после проигрыша в первой встрече все для туляков закончится хорошо?

– Конечно, мог быть любой элемент неожиданности, но я не сомневался, что туляки во втором матче одержат победу, хотя мои симпатии были на стороне красноярцев. "Арсенал" дома при своей поддержке выжал все из этого поединка.

– Итоговый результат закономерен?

– О закономерности сложно говорить. У футболистов "Арсенала" был запредельный настрой перед матчем. В первом тайме они добились преимущества в один мяч, во втором его сохранили, стараясь сделать для этого все, а это было непросто, особенно на последних минутах. Хотя была возможность увеличить счет. Все-таки, туляки были помастеровитее. К тому же фактор своего поля и болельщиков сыграл немаловажную роль в этом поединке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

Трансляция матча "Арсенал" – "Енисей"