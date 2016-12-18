Борис Ротенберг приступил к индивидуальным тренировкам

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг приступил к тренировкам после травмы, сообщает ТАСС со ссылкой на агента футболиста Дмитрия Селюка. 30-летний футболист не выходил на поле с мая этого года из-за травмы колена. Правами на него владеет "Динамо", в "Локо" он числится на правах аренды.

Он приступил к тренировкам, готовится ко второй части сезона, занимается индивидуально по специальной программе в Москве, - сказал Селюк. - Надеюсь, что к подготовительной части с командой он подойдет в полной боевой готовности.

Ротенберг в минувшем сезоне провел 15 матчей за "Ростов" и помог команде занять второе место в чемпионате России.