Борис Ротенберг: "Представляю, насколько серьезна конкуренция в "Локомотиве" на всех позициях"

Борис Ротенберг, который сегодня стал игроком "Локомотива", отметил, что понимает, какая конкуренция за место в составе его ждет. Ранее "Локомотив" пополнили Игорь Портнягин и Игорь Денисов.

– Хотел бы поприветствовать всех болельщиков, сотрудников моего нового клуба и партнеров по команде, – обратился Борис. – "Локомотив" мне памятен с детства: команда с каждым годом становилась сильнее и успешно выступала в Европе, – приводит слова футболиста официальный сайт железнодорожников. – Против "Локомотива" играть доводилось неоднократно, и я, конечно, представляю, насколько серьезна конкуренция на всех позициях. К сожалению, не смогу с первых дней присоединиться к занятиям общей группе, так как еще дает знать о себе травма. Но уже вскоре начну работать на полную и доказывать. С нетерпением буду ждать встречи с Юрием Семиным на поле – мне предстоит поработать под началом легендарного тренера.