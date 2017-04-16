20:58 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Борис Ротенберг: "Постараюсь оправдать доверие Семина"

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Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг после матча 23-го тура чемпионата России против "Арсенала" (3:0) выразил радость от своего дебюта в московском клубе. Футболист подчеркнул, что команде нужно попадать в еврокубки.

 
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– Спасибо Юрию Павловичу, что дал мне возможность дебютировать, – цитирует клубная пресс-служба Ротенберга. – У меня был тяжелый период – последний официальный матч провел в мае прошлого года, долго набирал форму. Буду стараться оправдать доверие и доказывать, что полезен команде.

– Почему так долго не получалось забить?

– "Арсенал" играет в пять защитников, у них очень насыщенный центр поля. В первом тайме не получалось вскрыть оборону, но после удаления появились свободные зоны, и все встало на свои места. Очень рад, что мы победили.

– Ливень сказался на качестве поля?

– Нет, мы привыкли играть в любую погоду, так что никаких проблем.

– Впереди у "Локомотива" плотный календарь.

– В нашей команде каждый может заменить каждого. Думаю, в конце сезона мы можем оказаться на хороших позициях. Нужно попадать в еврокубки.

Дополнительная информация

http://www.fclm.ru/ru/publications/news/15190

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