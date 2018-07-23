Борис Ротенберг: "Мужчина должен доказывать своей работой, а не Инстаграмом"

Защитник "Локомотива" Борис Ротенберг отметил, что за два года команда превратилась в настоящую семью.

– Вы стали очень популярны в Интернете, но вы человек очень закрытый и узнать что-то о вас сложно. Как вы любите отдыхать, где вас можно увидеть, как и чем вы живете?

– Я отдыхаю только с семьей. У меня нет Инстаграма, так что вы не узнаете, как я отдыхаю. Я считаю, что мужчина должен доказывать своей работой, а не Инстаграмом.

Сегодня сбылась моя мечта. Я хочу поблагодарить руководство, Юрия Семина, который взял меня в команду. На самом деле это жесткий тренер, который меня очень ругает, но я знаю, что это идет только во благо команды.

Я благодарен ребятам. Когда я пришел, то сказал им, что это не самый сильный коллектив. Но за эти два года я почувствовал семью. Хочу, чтобы вы знали, что каждый раз, когда я выхожу на поле и болельщики кричат мое имя, это очень приятно. Ко мне подходят после игр, подбадривают, и я хочу, чтобы вы понимали, мы все здесь только ради вас. Вы нас поддерживали, гнали вперед. Мы стараемся ради вас. Были игры, когда бежали мурашки по спине.

Матч с "Зенитом" был вообще супер. Я хотел бы поблагодарить своих родителей. Сегодня приехала моя мама. Она не очень хотела, чтобы я стал футболистом. Она очень переживала. К этому чемпионству я шел долго, стал чемпионом, но чемпион – это ты, мама. Я надеюсь, что сегодня ты чувствуешь такую же радость, как и я. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)​